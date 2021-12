Follia della Regina Elisabetta, quante persone invita a cena mentre il Covid dilaga: la scelta che agita il Regno Unito (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La variante Omicron è ormai sempre più diffusa in Inghilterra, soprattutto a Londra. Questo però non fermerà la Regina Elisabetta, che tira dritto per la sua strada e non rinuncia certo alle tradizioni natalizie. Tradizioni che adesso stonano con le restrizioni imposte a tutti gli altri cittadini, proprio per arginare la diffusione del contagio. Stando a quanto riporta il Daily Mail, citato dal Corriere della Sera, la Sovrana terrà il tradizionale pranzo che precede il Natale con tutta la famiglia reale. All'evento dovrebbero partecipare circa 50 parenti tra figli, nipoti, bisnipoti, cugini e figli di cugini. Col rischio assembramento che è praticamente dietro l'angolo. Si tratta di un appuntamento cui Sua Maestà tiene molto e a cui ha dovuto rinunciare l'anno scorso causa lockdown. Quest'anno il lockdown non c'è, ma la situazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La variante Omicron è ormai sempre più diffusa in Inghilterra, soprattutto a Londra. Questo però non fermerà la, che tira dritto per la sua strada e non rinuncia certo alle tradizioni natalizie. Tradizioni che adesso stonano con le restrizioni imposte a tutti gli altri cittadini, proprio per arginare la diffusione del contagio. Stando a quanto riporta il Daily Mail, citato dal CorriereSera, la Sovrana terrà il tradizionale pranzo che precede il Natale con tutta la famiglia reale. All'evento dovrebbero partecipare circa 50 parenti tra figli, nipoti, bisnipoti, cugini e figli di cugini. Col rischio assembramento che è praticamente dietro l'angolo. Si tratta di un appuntamento cui Sua Maestà tiene molto e a cui ha dovuto rinunciare l'anno scorso causa lockdown. Quest'anno il lockdown non c'è, ma la situazione ...

Advertising

NicolaPorro : La proposta della #Littizzetto mette i brividi, ma almeno si è accorta di una follia del #supergreenpass... (VIDEO)?? - matteosalvinimi : Però per qualcuno a sinistra il problema sono la parola 'Natale', l'immagine della Santa Madonna e il presepe nelle… - NicolaPorro : ?? La follia Ue sui motori a scoppio, l'ideologia sanitaria che avanza col divieto di fumo e il cortocircuito della… - carle08 : RT @catirafaella: Senza polemica: richiedere tampone negativo ai vaccinati è follia. Non solo perché è la solita stangata, la solita usci… - BomprezziMarco : RT @catirafaella: Senza polemica: richiedere tampone negativo ai vaccinati è follia. Non solo perché è la solita stangata, la solita usci… -

Ultime Notizie dalla rete : Follia della Spider - Man: No Way Home: recensione ...invitandovi ad andare al cinema per assistere al primo grande spettacolo dall'inizio della pandemia:... è il primo teaser del secondo film su Doctor Strange, ormai vicino alla follia a causa di quanto ...

STRADIVARImemorialday: il Museo del Violino celebra il grande liutaio Considerata un'esperta mondiale della storia degli strumenti d Stradivari, fa ricerche in tutto il ... Estro, Follia I Solisti Veneti Giuliano Carella direttore Lucio Degani, violino Antonio Stradivari ...

Stanislavskij, c’è della follia in questo Metodo QUOTIDIANO NAZIONALE Torre Annunziata. Uccide la badante per futili motivi, aveva una pistola in casa “Fai schifo, ti devi vergognare. Non ti perdonerò mai”. E’ il grido di dolore della sorella di Pellegrino Reibaldi, un ex docente in pensione. Questo pomeriggio l’uomo ha ucciso con un colpo di ...

Paragone ed Heather Parisi contro il vaccino ai bambini: fermiamo questa follia «Per l’Italia con Paragone-Italexit ha avviato ufficialmente una raccolta firme contro la follia della vaccinazione di massa sui ...

...invitandovi ad andare al cinema per assistere al primo grande spettacolo dall'iniziopandemia:... è il primo teaser del secondo film su Doctor Strange, ormai vicino allaa causa di quanto ...Considerata un'esperta mondialestoria degli strumenti d Stradivari, fa ricerche in tutto il ... Estro,I Solisti Veneti Giuliano Carella direttore Lucio Degani, violino Antonio Stradivari ...“Fai schifo, ti devi vergognare. Non ti perdonerò mai”. E’ il grido di dolore della sorella di Pellegrino Reibaldi, un ex docente in pensione. Questo pomeriggio l’uomo ha ucciso con un colpo di ...«Per l’Italia con Paragone-Italexit ha avviato ufficialmente una raccolta firme contro la follia della vaccinazione di massa sui ...