Flavio Briatore: “Voglio far tornare la Dolce Vita a Roma. Apro il mio nuovo Crazy Pizza, così rilancerò la Capitale” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Flavio Briatore ha un obiettivo: “far tornare la Dolce Vita a Roma”. così sintetizza il suo nuovo ‘Crazy Pizza’, il locale che aprirà a breve a Roma in via Veneto. Non proprio una pizzeria, come ce ne sono tante, spiega a Repubblica, “è molto, molto di più. Questa estate avevamo aperto il primo Crazy Pizza d’Italia a Porto Cervo, un business stagionale. Roma è la città più bella d’Europa. Non c’è una sola ragione per cui non sia considerata anche la migliore. E via Veneto è la via di Roma, lo è sempre stata. Mentre adesso non lo è più. È dormiente. Noi la sveglieremo: signori, ricomincia la Dolce Vita. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021)ha un obiettivo: “farla”.sintetizza il suo’, il locale che aprirà a breve ain via Veneto. Non proprio una pizzeria, come ce ne sono tante, spiega a Repubblica, “è molto, molto di più. Questa estate avevamo aperto il primod’Italia a Porto Cervo, un business stagionale.è la città più bella d’Europa. Non c’è una sola ragione per cui non sia considerata anche la migliore. E via Veneto è la via di, lo è sempre stata. Mentre adesso non lo è più. È dormiente. Noi la sveglieremo: signori, ricomincia la. ...

