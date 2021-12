Fiorentina | si teme un infortunio serio per il centrocampista!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Brutte notizie per la viola in vista del prossimo impegno di campionato contro il Sassuolo. Durante il match di Coppa Italia contro il Benevento, Erik Pulgar subentrato al 76? ha terminato la sua partita, anzitempo, al minuto 88, a causa di unpiuttosto. Il cileno, dopo aver subìto un intervento sul tendine d’Achille, ha deciso di non proseguire la gara, lasciando il terreno di gioco in lacrime. Una butta tegola per Vincenzo Italiano e per l’intera squadra. POTREBBE INTERESSARTI: Chelsea, un altro club si iscrive alla corsa per Rudiger!