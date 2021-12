Fiorentina | Milenkovic | «Calati nella ripresa | ma contenti della vittoria»

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Nikola, difensore, ha parlato dopo laformazione viola contro il Benevento in Coppa Italia Ai microfoni di Mediaset, Nikolaha parlato dopo-Benevento. DICHIARAZIONI – «E’ stata una partita tosta. Il Benevento è in forma, sapevamo che oggi era una partita difficile, ma abbiamo giocato come abbiamo fatto sempre.siamo un po’e non va bene, dobbiamo mantenere sempre la concentrazione alta. Oggi abbiamo passato il turno, siamodi questadavanti ai tifosi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Nikola, difensore della, parla a Sport Mediaset dopo la vittoria con il Benevento in Coppa Italia: 'E' stata una partita tosta. Il Benevento è in forma, sapevamo che oggi era una ...Vlahovic fuori, gol diLapalleggia molto di più, ma il Benevento quando si distende lo fa con eleganza e qualità, è così che si costruisce la prima chance, sprecata però da ...La Fiorentina approda agli ottavi di finale della Coppa Italia grazie alla vittoria per 2-1 contro il Benevento. I gol dei viola al 19' con Milenkovic e al 47' con Sottil. Moncini al 51' ha accorciato ...Le parole del difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, al termine della vittoria in Coppa Italia contro il Benevento (2-1) ...