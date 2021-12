Fiorentina-Benevento, le formazioni ufficiali: ecco la decisione su Vlahovic! (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo le prestazioni positive in campionato, la Fiorentina torna al Franchi in questo turno della Coppa Italia. A sfidarla ci sarà il Benevento, che attualmente milita nelle zone alte della classifica di serie B. ecco le formazioni che scenderanno in campo alle 21: Fiorentina: Rosati, Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic, Benassi, Amrabat, Maleh, Callejon, Kokorin, Sottil. Benevento: Paleari; Elia, Glik, Pastina, Masciangelo; Tello, Viviani, Vokic; R.Insigne, Moncini, Sau Alessio Dambra Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo le prestazioni positive in campionato, latorna al Franchi in questo turno della Coppa Italia. A sfidarla ci sarà il, che attualmente milita nelle zone alte della classifica di serie B.leche scenderanno in campo alle 21:: Rosati, Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic, Benassi, Amrabat, Maleh, Callejon, Kokorin, Sottil.: Paleari; Elia, Glik, Pastina, Masciangelo; Tello, Viviani, Vokic; R.Insigne, Moncini, Sau Alessio Dambra

