Fiorentina-Benevento, Coppa Italia: probabili formazioni, pronostico e dove vederla (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo aver eliminato il Cosenza con un secco 4-0, la Fiorentina riprende il proprio cammino in Coppa Italia contro il Benevento, che si presenta al Franchi grazie alla vittoria nello scorso turno contro la SPAL (2 a 1 dts). Il via a Fiorentina-Benevento, valevole per i sedicesimi di Coppa Italia, è in programma per le ore 21:00 di questa sera. Il momento delle due squadre In campionato la squadra di Vincenzo Italiano non conosce il pareggio: 10 vittorie e 7 sconfitte finora e quinto posto in solitaria a -6 dalla zona Champions del Napoli e a +2 su Juventus e Roma. Nelle ultime 3 giornate i viola hanno vinto contro Sampdoria (3 a 1), Bologna (2 a 3) e, sabato, contro la Salernitana (4-0), dimenticando rapidamente il 2-1 rimediato ...

