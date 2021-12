Fiorentina-Benevento 2-1 | Italiano | “Concesso un po’ troppo ma buona prestazione”

(Di giovedì 16 dicembre 2021) “L’obiettivo era superare il turno, sapevamo di incontrare una squadra che veniva da quattro vittorie consecutive. Nonostante le rotazioni abbiamo fatto una. Abbiamoun po’, gestendo bene nel primo tempo”. Così il tecnico della, Vincenzo, commenta il match di Coppa Italia contro il, che ha visto i viola trionfare per 2-1. “C’era un grande allenatore che diceva che tra le qualità la più importante è la fortuna. Ho tre portieri affidabilissimi, Rosati ha fatto un eccellentecosì come Terzic, Benassi e Kokorin che dovevano alzare il minutaggio. Sul 2-0 potevamo fare meglio ma si può perdere la lucidità quando cala l’intensità di chi gioca meno”. Su Vlahovic, entrato nel finale: ...

Fiorentina-Benevento: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS del match valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021/2022 ...
Fiorentina Benevento 2-1. Partono bene i sanniti, sfiorando anche il vantaggio dopo pochi minuti con Moncini, per una disattenzione difensiva sono però i viola a portarsi in vantaggio con Milenkovic.