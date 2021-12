Fiorentina | Barone | «Vlahovic professionista serio Italiano la nostra forza»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il d.g. dellaha parlato della stagione dei viola e del futuro diJoe, direttore generale della, in una intervista a La Repubblica ha parlato della stagione della squadra viola e del futuro di Dusan. PRIMI ANNI – «Difficili, tosti, complessi. Per la prima volta ci affacciavamo in una realtà nuova, facevamo i conti col sistema calcio. Volevamo fare tutto ‘fast, fast’: nuovo stadio, nuovo centro sportivo, una squadra all’altezza della bellezza di Firenze. Dovevamo imparare in fretta e ringrazio il ds Pradè: il calcio è uguale in tutto il mondo ma è la politica, la gestione e il modo di farlo che cambia radicalmente. Il Covid ha complicato tutto, ma il cammino adesso è ben delineato». GATTUSO NO, ...