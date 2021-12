Fiorentina, Barone: «Teniamo a questa coppa. Vlahovic? Ci sono limiti che non superiamo» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato prima del fischio d’inizio della sfida di coppa Italia con il Benevento Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il dg della Fiorentina Joe Barone ha parlato prima del match con il Benevento. PARTITA – «Per noi è una competizione importante, la prendiamo sul serio perchè ti permette anche di entrare in Europa. E’ un trofeo che vogliamo vincere, l’ambiente sa quanto Teniamo a questa competizione». OLTRE LE ASPETTATIVE – «Abbiamo sempre parlato di gruppo, siamo super contenti di tutti e per il loro lavoro fatto fin qui. Pensiamo ad una partita alla volta. Poi c’è un’intera società attenta a tutte le esigenze del gruppo». RINNOVO Vlahovic – «Si continua a parlare di Dusan. La nostra ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il direttore generale dellaJoeha parlato prima del fischio d’inizio della sfida diItalia con il Benevento Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il dg dellaJoeha parlato prima del match con il Benevento. PARTITA – «Per noi è una competizione importante, la prendiamo sul serio perchè ti permette anche di entrare in Europa. E’ un trofeo che vogliamo vincere, l’ambiente sa quantocompetizione». OLTRE LE ASPETTATIVE – «Abbiamo sempre parlato di gruppo, siamo super contenti di tutti e per il loro lavoro fatto fin qui. Pensiamo ad una partita alla volta. Poi c’è un’intera società attenta a tutte le esigenze del gruppo». RINNOVO– «Si continua a parlare di Dusan. La nostra ...

Advertising

junews24com : Vlahovic Juve, Barone non fa sconti: «Ci sono dei limiti, serve riconoscenza» - - Fiorentinanews : #Barone: 'È un anno che si parla del rinnovo di #Vlahovic e la nostra proposta è sempre andata a salire. Seguiamo… - CalcioNews24 : #FiorentinaBenevento, parla #Barone nel pre partita ??? - TuttoMercatoWeb : Fiorentina, Barone: 'L'offerta per Vlahovic è sempre quella: non è stata accettata da Dusan' - infoitsport : Fiorentina, Barone: 'Percentuali agli agenti, basta! Ci vogliono regole precise, da rispettare' -