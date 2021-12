Fiorentina, Barone: “Offerta per Vlahovic è sempre quella. Mercato? Si vedrà” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Per noi è una competizione importante che prendiamo molto seriamente perchè è una competizione che ti fa arrivare nel mondo europeo. Tutta la squadra e la società sa che è una competizione a cui teniamo”. Così Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, è intervenuto a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida di Coppa Italia contro il Benevento. “Abbiamo sempre parlato di gruppo e siamo super contenti di tutto il gruppo per il lavoro che sta facendo durante il campionato. Pensiamo ad una partita alla volta”. Su Vlahovic:“La nostra proposta è quella, sia Dusan che i suoi procuratori non hanno accettato. Bisogna riconoscere il tuo ambiente, che ti ha dato tanto. E’ ormai un anno che si parla del rinnovo di Vlahovic. La nostra proposta è andata a salire e ad un certo punto ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Per noi è una competizione importante che prendiamo molto seriamente perchè è una competizione che ti fa arrivare nel mondo europeo. Tutta la squadra e la società sa che è una competizione a cui teniamo”. Così Joe, direttore generale della, è intervenuto a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida di Coppa Italia contro il Benevento. “Abbiamoparlato di gruppo e siamo super contenti di tutto il gruppo per il lavoro che sta facendo durante il campionato. Pensiamo ad una partita alla volta”. Su:“La nostra proposta è, sia Dusan che i suoi procuratori non hanno accettato. Bisogna riconoscere il tuo ambiente, che ti ha dato tanto. E’ ormai un anno che si parla del rinnovo di. La nostra proposta è andata a salire e ad un certo punto ...

