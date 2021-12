Fiorentina | 2 - 1 al Benevento | ora il Napoli negli ottavi di Coppa Italia

Advertising

Pall_Gonfiato : #CoppaItalia, #Fiorentina-#Benevento 2-1: i #viola approdano agli ottavi di finale - FirenzePost : Fiorentina batte il Benevento (2-1) e passa il turno. Ma Kokorin non segna. Infortunio a Pulgar. Pagelle - sportli26181512 : Fiorentina, Milenkovic: 'Benevento avversario tosto. Contenti di aver passato il turno': Nikola Milenkovic, difenso… - dusanvlahovic9_ : Fiorentina - Benevento 2-1?????? #ForzaViola ???? - Ftbnews24 : ???? #La Fiorentina soffre, ma supera il Benevento per 2-1: ora c’è il Napoli #Fiorentina #Vlahovic… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Benevento

Distratti ? Il facile vantaggio invece di consegnare entusiasmo tende a smorzare l'attenzione della. E così ilin meno di venti minuti si procura tre ottime occasioni per ...FIRENZE - Sarà laa sfidare il Napoli nell'anno nuovo negli ottavi di finale di Coppa Italia . La squadra ... batte il2 - 1 grazie ai gol di Milenkovic e Sottil. A Caserta non ...La Fiorentina si è qualificata per gli ottavi di finale della Coppa Italia battendo il Benevento per 2-1 nella partita giocata questa sera al Franchi. Al 19' sblocca il risultato Milenkovic, raddoppio ...Oggi si sono giocate altre tre partite valide per i sedicesimi di Coppa Italia: Hellas Verona-Empoli, Cagliari-Cittadella e Fiorentina-Benevento. L’Empoli ha battuto il Verona per 4-3, con i gol di La ...