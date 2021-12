Fine set per Elodie: ecco le parole dell’artista emozionata e felice (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Con un post su Instagram, Elodie ha annunciato di aver ultimato le riprese del suo primo film da protagonista “Ti mangio il cuore” Dopo molte settimane di impegno sul set, le riprese del film sono finite per Elodie. A dare la notizia è la stessa cantante che sceglie il suo profilo Instagram per comunicarlo ai fans. “Fine set. Ho il cuore pieno. Tra le esperienze più incredibili della mia vita. Quello che mi rende davvero felice è avere conosciuto persone che porterò con me per tutta la vita. Quanta bellezza #timangioilcuore” ha scritto Elodie aggiungendo un cuore rosso. Le parole sono allegate ad una foto in bianco e nero in cui l’artista sorride mentre abbraccia il regista Pippo Mezzapesa e il collega attore Francesco Patanè. Quanto scritto dalla cantante è intriso di felicità e di ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Con un post su Instagram,ha annunciato di aver ultimato le riprese del suo primo film da protagonista “Ti mangio il cuore” Dopo molte settimane di impegno sul set, le riprese del film sono finite per. A dare la notizia è la stessa cantante che sceglie il suo profilo Instagram per comunicarlo ai fans. “set. Ho il cuore pieno. Tra le esperienze più incredibili della mia vita. Quello che mi rende davveroè avere conosciuto persone che porterò con me per tutta la vita. Quanta bellezza #timangioilcuore” ha scrittoaggiungendo un cuore rosso. Lesono allegate ad una foto in bianco e nero in cui l’artista sorride mentre abbraccia il regista Pippo Mezzapesa e il collega attore Francesco Patanè. Quanto scritto dalla cantante è intriso di felicità e di ...

Advertising

361_magazine : Un’esperienza davvero importante per #elodie #timangioilcuore - reinadelnulla : @giuliasenzanome no vabbè io ora ho visto ste risposte ahahahah si, ha finito oggi di girare comunque… ora proprio… - emmaishome : @mery2467996760 sì ma penso che non possa non presentarsi perché è sul set, cioè, alla fine se prende un jet privat… - lamezzastagione : @giovannitundo Chi dopo 2 anni di Covid stasera riesce a resistere fino a fine programma @diMartedi merita un regal… - Game_Set_Match_ : @DM_Deluca Discorso di fine anno -