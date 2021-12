Fincantieri negli Emirati Il nuovo accordo per le tecnologie avanzate

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Questo è un primo passo per rafforzare la nostra presenzaArabi Uniti ed è una dimostrazione della grande versatilità del nostro Gruppo, che oggi è in grado di offrire competenze egestionali uniche nei settori navale, marittimo e industriale”. Ha commentato così Giuseppe Bono, amministratore delegato di, la firma del protocollo d’intesa tra la compagnia e la Mubadala Investment Company, società statale degliArabi Uniti. L’intesa ambisce ad avviare future potenziali collaborazioni nell’ambito dellepiùe dei servizi nei settori navale, marittimo e industriale. Ad apporre la firma sono stati Giuseppe Giordo, direttore generale della divisione Navi militari di, e Abdulla Abdul ...

Giuseppe Bono, amministratore delegato di, ha commentato: 'Questo e' un primo passo per rafforzare la nostra presenzaEmirati Arabi Uniti ed e' una dimostrazione della grande ...Giuseppe Bono , amministratore delegato di, ha commentato: "Questo è un primo passo per rafforzare la nostra presenzaEmirati Arabi Uniti ed è una dimostrazione della grande ...Si tratta di Mubadala Investment Company, soggetto sovrano di investimento che gestisce un portafoglio globale, volto a generare rendimenti finanziari sostenibili per il governo di Abu Dhabi. Il porta ...Il Fondo sovrano degli Emirati Arabi Uniti, attraverso la controllata Sanad, offrirà anche servizi post vendita per i prodotti di Fincantieri ...