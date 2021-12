Finale di Miss Italia rinviata per Covid (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’elezione di Miss Italia 2021, in programma domenica sera a Venezia, è stata rinviata. Nel corso dei controlli quotidiani previsti, sono emersi due casi di contagio da Covid tra le concorrenti. L’incoronazione slitta a gennaio. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’elezione di2021, in programma domenica sera a Venezia, è stata. Nel corso dei controlli quotidiani previsti, sono emersi due casi di contagio datra le concorrenti. L’incoronazione slitta a gennaio.

Advertising

A_Di_Marino : Miss Italia, la finale rinviata per Covid. Rilevati a Venezia due casi di positività - lanuovariviera : Miss Italia, finale rinviata per covid. In gara anche la sambenedettese Martina Spezzaferro - Gazzettino : #covid tra le ragazze, slitta la finale di #miss italia al Casinò di Venezia - tusciaweb : Finale Miss Italia Social, Ilaria Fiocchetti vince la prima giornata Vetralla - Finale Miss Italia Social a Venezi… - venetoinazione : #Bellezza a #Venezia, la città ospita #MissItalia con gran finale il 19 dicembre -