Film Natale 2021: cartoni animati in tv (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Film Natale 2021: anche quest'anno la programmazione televisiva non ci delude. Ecco i Film in onda durante queste festività! Film Natale 2021: la programmazione Ecco per voi i Film d'animazione che verranno trasmessi sui principali canali televisivi per tenerci compagnia durante queste feste natalizie.I cartoni animati della nostra infanzia ci terranno compagnia da Natale all'Epifania, senza escludere Capodanno. 23 Dicembre Rai 1 Alla Ricerca di Nemo 26 dicembre Rai 1 Maleficient – Signora del male "Maleficient – Signora del male" – Photo credit: web27 dicembre Rai 1 Cenerentola 28 dicembre Rai 3 Alita – Angelo della battaglia "Alita – L'angelo della battaglia" – Photo ...

