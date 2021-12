Figliuolo: “Pronti a vaccinare casa per casa. Sono disponibili 500.000 dosi al giorno”. Ecco il piano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In mattinata arriva dal generale Figliuolo una dichiarazione d’intenti forte e chiara: «Siamo Pronti a immunizzare casa per casa. Fino a Natale abbiano la disponibilità di 500.000 dosi al giorno». Il commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, appena nominato alla testa del Covi, in un’intervista a La Stampa indica – nero su bianco – modalità e mezzi con cui è possibile procedere sulle vaccinazioni in corso. E rilancia spiegando come ora, con il coordinamento dei vari Corpi delle forze armate, l’immunizzazione potrà proseguire ancora meglio, e assicurare l’apporto dei militari per coprire l’ultimo miglio della campagna vaccinale. Figliuolo: «Siamo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In mattinata arriva dal generaleuna dichiarazione d’intenti forte e chiara: «Siamoa immunizzareper. Fino a Natale abbiano latà di 500.000al». Il commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, Francesco Paolo, appena nominato alla testa del Covi, in un’intervista a La Stampa indica – nero su bianco – modalità e mezzi con cui è possibile procedere sulle vaccinazioni in corso. E rilancia spiegando come ora, con il coordinamento dei vari Corpi delle forze armate, l’immunizzazione potrà proseguire ancora meglio, e assicurare l’apporto dei militari per coprire l’ultimo miglio della campagna vaccinale.: «Siamo ...

