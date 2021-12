Figliuolo: "Fino a Natale 500 mila dosi al giorno: pronti a vaccinare casa per casa" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “pronti a vaccinare tutta la platea” dei bambini tra i 5 e gli 11 anni e campagna vaccinale spedita: Fino a Natale ci sarà una “media di 500 mila somministrazioni nei feriali e di 300-350 mila nei festivi”. Questi i punti principali del piano del generale Francesco Figliuolo, appena nominato capo del Comando operativo di vertice interforze, un incarico che gli permetterà di coordinare i vari corpi delle forze armate per spingere l’ultimo tratto della campagna vaccinale. Intervistato dal quotidiano La Stampa il generale ha spiegato che questa fase “specie con i team sanitari mobili porterà le vaccinazioni nelle zone remote del Paese, casa per casa, in favore di persone anziane e fragili che hanno ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “tutta la platea” dei bambini tra i 5 e gli 11 anni e campagna vaccinale spedita:ci sarà una “media di 500somministrazioni nei feriali e di 300-350nei festivi”. Questi i punti principali del piano del generale Francesco, appena nominato capo del Comando operativo di vertice interforze, un incarico che gli permetterà di coordinare i vari corpi delle forze armate per spingere l’ultimo tratto della campagna vaccinale. Intervistato dal quotidiano La Stampa il generale ha spiegato che questa fase “specie con i team sanitari mobili porterà le vaccinazioni nelle zone remote del Paese,per, in favore di persone anziane e fragili che hanno ...

Advertising

PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Figliuolo: 'Fino a Natale 500 mila dosi al giorno: pronti a vaccinare casa per casa' - HuffPostItalia : Figliuolo: 'Fino a Natale 500 mila dosi al giorno: pronti a vaccinare casa per casa' - peterkama : Francesco Paolo Figliuolo resta commissario straordinario all'emergenza Covid e il decreto sulla proroga dello stat… - be_marconi : RT @LaVeritaWeb: Il pressing di Pd, M5s e ministero della Salute porta alla proroga. Sullo sfondo c’è la partita attorno ai poteri del gene… - LaStampa : Figliuolo: “Abbiamo vaccini per tutti i bambini. Fino a Natale 500 mila dosi al giorno” -