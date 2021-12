FIFA 22 | Winter WildCards – In arrivo un nuovo evento per FUT

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) EA Sports, tramite i menu di gioco, ha divulgato un’immagine di unper la popolare modalità22 Ultimate Team invenerdi 17 dicembre. La software house canadese non ha divulgato i dettagli ufficiali della promo in questione ma dalla grafica è facile intuire che si tratti di unsimile a FUTMas che è stato proposto negli ultimi anni. Come ormai accade in tutte le promo non mancheranno Sfida Creazione Rosa e Obiettivi a tema che permetteranno di sbloccare delle carte speciali. Restate sintonizzati sulle nostre pagine, seguiremo la vicenda e non mancheremo di aggiornarvi in merito alla questione.22 è atteso per il 1° Ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC, Steam e Nintendo Switch. Continuate a seguirci ...

Anche il calcio avrà la sua versione esportiva di eventi tutta concentrata su FIFA 2022 con la ... Spring Split eSplit, e che aggiungerà sicuramente nuovi appassionati e nuovi giocatori alla ...... rendendoli una delle attrazioni più importanti dell'evento, tra i vari tornei ricordiamo anche la finale del PG Nationals winter split , torneo di Rainbow Six Siege. Tags EA Sport eSerie TIM FIFA 22 ...The developers of FIFA 22 are set to release an all-new promo in Ultimate Team called Winter Wildcard. EA Sports will be launching an array of exciting looking cards in what appears to be a bid to ...