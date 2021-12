Fiat - Il nuovo Scudo anticipa l'Ulysse (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Fiat Scudo torna in gamma, proponendosi come veicolo commerciale che presto sarà declinato anche in una versione per trasporto passeggeri: quest'ultima riporterà nei listini il nome Ulysse. Lo Scudo è il risultato della sinergia interna del gruppo Stellantis: deriva infatti dai modelli Peugeot Expert e Traveller, Citroën Jumpy e Spacetourer e Opel Vivaro e Zafira Life, tutti basati sulla piattaforma Emp2. Questo consente di offrire ai clienti dei livelli di confort e dotazioni di sicurezza paragonabili a quello delle vetture, ma apre le porte anche all'elettrificazione, affiancando il fratello maggiore e-Ducato. Fino a 330 km di autonomia con l'e-Scudo. Oltre a poter contare su Adas e infotainment di ultima generazione, il nuovo Scudo viene proposto nella variante ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Iltorna in gamma, proponendosi come veicolo commerciale che presto sarà declinato anche in una versione per trasporto passeggeri: quest'ultima riporterà nei listini il nome. Loè il risultato della sinergia interna del gruppo Stellantis: deriva infatti dai modelli Peugeot Expert e Traveller, Citroën Jumpy e Spacetourer e Opel Vivaro e Zafira Life, tutti basati sulla piattaforma Emp2. Questo consente di offrire ai clienti dei livelli di confort e dotazioni di sicurezza paragonabili a quello delle vetture, ma apre le porte anche all'elettrificazione, affiancando il fratello maggiore e-Ducato. Fino a 330 km di autonomia con l'e-. Oltre a poter contare su Adas e infotainment di ultima generazione, ilviene proposto nella variante ...

