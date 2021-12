Festival di Sanremo: i 22 big annunciano i titoli dei loro brani in gara (Di giovedì 16 dicembre 2021) Annunciati, dagli stessi artisti, i titoli dei brani che i 22 big (cui si aggiungono i tre finalisti giovani: Yuman il vincitore, Tananai e Matteo Romano a completare il podio) porteranno al Festival di Sanremo, dal 1 al 5 febbraio all’Ariston. Sul palco del Casinò, riservato nella serata al ‘Sanremo Giovani’, i cantanti affiancati da Amadeus – giunto per l’occasione a bordo di un’auto d’epoca dall’improbabile colore celestino e che verso la fine della trasmissione saluta Pippo Baudo, concedendogli che ‘Sanremo Giovani’ lo ha inventato lui… – tra clip dei loro successi e incoraggiamenti video di loro colleghi, hanno rivelato i titoli delle loro canzoni. Le Vibrazioni con ‘Tantissimo’, Highsnob & Hu (a ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Annunciati, dagli stessi artisti, ideiche i 22 big (cui si aggiungono i tre finalisti giovani: Yuman il vincitore, Tananai e Matteo Romano a completare il podio) porteranno aldi, dal 1 al 5 febbraio all’Ariston. Sul palco del Casinò, riservato nella serata al ‘Giovani’, i cantanti affiancati da Amadeus – giunto per l’occasione a bordo di un’auto d’epoca dall’improbabile colore celestino e che verso la fine della trasmissione saluta Pippo Baudo, concedendogli che ‘Giovani’ lo ha inventato lui… – tra clip deisuccessi e incoraggiamenti video dicolleghi, hanno rivelato idellecanzoni. Le Vibrazioni con ‘Tantissimo’, Highsnob & Hu (a ...

Advertising

welikeduel : Chi vincerà il prossimo Festival di #Sanremo per Marco Mengoni? #propagandalive #marcomengoni @mengonimarco - WARNERMUSICIT : Congratulazioni a @FabrizioMoroOff che sarà in gara alla 72° edizione del Festival Di Sanremo! ???? ? Bentornato in f… - zazoomblog : Sanremo Giovani: Yuman Tananai e Matteo Romano vincono. Saranno tra i big del Festival - #Sanremo #Giovani: #Yuman… - clubdoria46 : #Festival di #Sanremo 2022: i titoli delle #canzoni in gara scelte da #Amadeus #Ariston - SerieTvserie : Festival di Sanremo 2022: anticipazioni, conduttori, cantanti e ospiti -