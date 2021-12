Festival di Sanremo 2022: i brani dei big in gara (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Iva Zanicchi e Amadeus E’ tempo di conoscere i titoli delle canzoni del Festival di Sanremo 2022. Nel corso della finale di Sanremo Giovani 2021, i 22 big in gara stanno infatti svelando, pian piano, insieme ad Amadeus, con quale brano gareggeranno alla kermesse canora dall’1 al 5 febbraio 2022. Scopriamoli insieme. Sanremo 2022: i brani in gara Aka7even – Perfetta cosìMichele Bravi – Inverno dei fiori Emma – Ogni volta è cosìAchille Lauro - Domenica Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare Sangiovanni - FarfalleIva Zanicchi – Voglio Amarti in aggiornamento ?@AchilleIDOL con il brano “Domenica” tra i Big di #Sanremo2022 pic.twitter.com/8wEUBE7kgE — Festival di ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Iva Zanicchi e Amadeus E’ tempo di conoscere i titoli delle canzoni deldi. Nel corso della finale diGiovani 2021, i 22 big instanno infatti svelando, pian piano, insieme ad Amadeus, con quale brano gareggeranno alla kermesse canora dall’1 al 5 febbraio. Scopriamoli insieme.: iinAka7even – Perfetta cosìMichele Bravi – Inverno dei fiori Emma – Ogni volta è cosìAchille Lauro - Domenica Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare Sangiovanni - FarfalleIva Zanicchi – Voglio Amarti in aggiornamento ?@AchilleIDOL con il brano “Domenica” tra i Big di #pic.twitter.com/8wEUBE7kgE —di ...

Advertising

welikeduel : Chi vincerà il prossimo Festival di #Sanremo per Marco Mengoni? #propagandalive #marcomengoni @mengonimarco - WARNERMUSICIT : Congratulazioni a @FabrizioMoroOff che sarà in gara alla 72° edizione del Festival Di Sanremo! ???? ? Bentornato in f… - _SaraC_92 : RT @alessiadaniele8: How to fare incazzare gli spagnoli: partecipare al Festival di Sanremo invece che al Festival di Benidorm #SanremoGio… - AndreeTrama : RT @marrmat: Il modo in cui mi trema il culo per Elisa al Festival di Sanremo #SanremoGiovani - williamesposto_ : Con Elisa però poteva essere l’occasione per ricordare anche Raffaella Carrà. Presentava lei quell’edizione del Fes… -