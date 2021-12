Festa della Fijlkam al Coni: premiati gli atleti olimpici di Tokyo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma – Il Salone d’Onore del Coni ha ospitato la cerimonia di celebrazione delle medaglie olimpiche e di tutta la squadra che ha lavorato per arrivare al grande risultato ottenuto a Tokyo dalla Fijlkam. Premiata anche la squadra del karate per il grande risultato ottenuto ai recenti Mondiali di Dubai. Alla presenza del Presidente del Coni Giovanni Malagò e del segretario generale Carlo Mornati, il presidente Domenico Falcone ha accolto la grande famiglia federale con poche emozionate parole: “E’ stato un anno veramente strepitoso, grazie alla capacità del mondo sportivo di adeguarsi alle restrizioni dovute al Covid ed alla nostra capacità di resilienza e di concentrazione – ha sottolineato, proseguendo – abbiamo avuto risultati importanti quanto a numero di medaglie nel 2021 nelle tre discipline tra Europei, Mondiali ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma – Il Salone d’Onore delha ospitato la cerimonia di celebrazione delle medaglie olimpiche e di tutta la squadra che ha lavorato per arrivare al grande risultato ottenuto adalla. Premiata anche la squadra del karate per il grande risultato ottenuto ai recenti Mondiali di Dubai. Alla presenza del Presidente delGiovanni Malagò e del segretario generale Carlo Mornati, il presidente Domenico Falcone ha accolto la grande famiglia federale con poche emozionate parole: “E’ stato un anno veramente strepitoso, grazie alla capacità del mondo sportivo di adeguarsi alle restrizioni dovute al Covid ed alla nostra capacità di resilienza e di concentrazione – ha sottolineato, proseguendo – abbiamo avuto risultati importanti quanto a numero di medaglie nel 2021 nelle tre discipline tra Europei, Mondiali ...

