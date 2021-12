Federica Pellegrini | sotto il giubbino il nulla o quasi | tutti vorrebbero essere quel ciondolo… FOTO

Advertising

niccolab : Emma nel 2012 era Federica Pellegrini. #SanremoGiovani - ChiamatemiJean : RT @ItaliaTeam_it: La quinta finale olimpica per Federica Pellegrini nei 200 sl. Immensa. ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FINOfficial_ | #… - sportface2016 : #Nuoto, #Butini: 'La nostra rappresentativa è competitiva anche senza Federica #Pellegrini' - zazoomblog : Federica Pellegrini con Matteo Giunta Marcell Jacobs con Nicole Daza Gianmarco Tamberi con Chiara Bontempi e gli al… - zazoomblog : “Ma cosa hai messo nel bidet?” “La divina” Pellegrini post doccia ha scioccato i fan. Federica ha dimenticato la so… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

'La squadra è composta di grandi individualità che ne fanno un gruppo molto solido e ben rappresentato in quasi tutte le specialità. Purtroppo lamentiamo alcune assenze per motivi sanitari e tecnici (...... quindi, si allena cone gli altri grandi del nuoto nazionale. Anche lui, speranza olimpica. Alla carriera della lunga militanza nella dirigenza tecnica sportiva non poteva ...L’Italnuoto, mette già alle spalle gli Europei da record di Kazan in cui ha conquistato 35 medaglie, e si tuffa ad Abu Dhabi che, dal 16 al 21 dicembre, ospiterà la quindicesima edizione dei mondiali ...Iniziano domani, 16 dicembre, i Mondiali in vasca corta ad Abu Dhabi. A presentare la spedizione azzurre, che nutre belle speranze il D.T Cesare Butini: “Dobbiamo ormai rassegnarci a non avere più Fed ...