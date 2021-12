Federica Pellegrini e la sua grande paura | cosa non riesce proprio a fare

Leggi su sologossip

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non tutti immaginano cheha una: sapete quello che la campionessa non? Da non credere! Non ha assolutamente bisogno di presentazioni,! Campionessa e detentrice di tantissime medaglie e record, l’amatissima nuotatrice è tra le sportive più amate del pubblico italiano. Forse non tutti lo immaginano, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.