Fed, il cambio di rotta di fronte all'inflazione: previsti tre rialzi dei tassi nel 2022. Attesa per le mosse della Bce (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Fed annuncia il cambio di rotta di fronte a un'inflazione che galoppa. Pur mantenendo i tassi di interesse invariati, la banca centrale americana – come atteso – raddoppia la velocità del processo di riduzione degli acquisti di asset portandola a 30 miliardi di dollari al mese, dai 15 miliardi di novembre e dicembre. A tale passo il cosiddetto "tapering" si chiuderà in marzo, concedendo così alla Fed una maggiore flessibilità sui tassi di interesse, per i quali – emerge dalla dot-plot – si prevedono tre rialzi nel 2022 e altri tre nel 2023. "Non alzeremo i tassi fino a quando il tapering non sarà chiuso", spiega Jerome Powell illustrando le decisioni della banca centrale al termine della due giorni di riunione.

