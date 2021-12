Fed e Bce cercano il punto di equilibrio tra inflazione in rialzo e rischi da variante Omicron. Mercati con il fiato sospeso per 48 ore (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’inflazione in Gran Bretagna sale a novembre sopra il 5%, segnando il livello più alto da un decennio. L’indice dei prezzi al consumo segna un aumento del 5,1% su base annua, dal +4,2% di ottobre e contro una previsione degli analisti del +4,8%. Rispetto allo scorso ottobre i prezzi sono cresciuti dello 0,7%. Il dato britannico arriva alla vigilia della due giorni delle grandi banchi centrali che riuniranno i rispettivi consigli per decidere se ridurre i sostegni all’economia per cercare di raffreddare i prezzi. Oggi comincia la Federal Reserve, la banca centrale statunitense, domani sarà la volta della Banca centrale europea e della Bank of England. La Fed sembra più orientata a pigiare il pedale del freno, negli Stati Uniti l’inflazione ha toccato il 6,8% il valore più alto dal 1982. Il governatore della Fed Jerome Powell, fresco di rinnovo, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’in Gran Bretagna sale a novembre sopra il 5%, segnando il livello più alto da un decennio. L’indice dei prezzi al consumo segna un aumento del 5,1% su base annua, dal +4,2% di ottobre e contro una previsione degli analisti del +4,8%. Rispetto allo scorso ottobre i prezzi sono cresciuti dello 0,7%. Il dato britannico arriva alla vigilia della due giorni delle grandi banchi centrali che riuniranno i rispettivi consigli per decidere se ridurre i sostegni all’economia per cercare di raffreddare i prezzi. Oggi comincia la Federal Reserve, la banca centrale statunitense, domani sarà la volta della Banca centrale europea e della Bank of England. La Fed sembra più orientata a pigiare il pedale del freno, negli Stati Uniti l’ha toccato il 6,8% il valore più alto dal 1982. Il governatore della Fed Jerome Powell, fresco di rinnovo, ha ...

