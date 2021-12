Falso cieco smascherato dalla finanza: 'Guidava bici e moto ma percepiva la pensione da 10 anni' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Finge di essere cieco per 10 anni percependo una pensione di invalidità, ma in realtà viene sorpresa a guidare bicicletta e motorino. I finanzieri del comando provinciale di hanno arrestato un ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Finge di essereper 10percependo unadi invalidità, ma in realtà viene sorpresa a guidarecletta erino. I finanzieri del comando provinciale di hanno arrestato un ...

