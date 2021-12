Facchino si addormenta in stiva a Mumbai e vola ad Abu Dhabi | non ha sofferto depressurizzazione

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) In India undella compagnia aerea IndiGo si èto mentre caricava i carrelli coi bagagli nelladi un aereo in partenza daper Abu. E lì è rimasto, chiuso insieme ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Facchino addormenta

Tiscali.it

In India undella compagnia aerea IndiGo si è addormentato mentre caricava i carrelli coi bagagli nella stiva di un aereo in partenza da Mumbai per Abu Dhabi . E lì è rimasto, chiuso insieme alle valigie,...In India undella compagnia aerea IndiGo si è addormentato mentre caricava i carrelli coi bagagli nella stiva di un aereo in partenza da Mumbai per Abu Dhabi . E lì è rimasto, chiuso insieme alle valigie,...In India un facchino della compagnia aerea IndiGo si è addormentato mentre caricava i carrelli coi bagagli nella stiva di un aereo in partenza ...