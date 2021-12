Fabrizio Corona si vendica di Ilary Blasi e tira fuori presunte foto hot (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Fabrizio Corona si vendica di Ilary Blasi. A distanza di tre anni da quel mitico scontro televisivo al Grande Fratello Vip, quando la conduttrice ha preso per le orecchie l’ex re dei paparazzi pronto a rovinare la sua vita con presunte foto e voci sul tradimento del marito, Corona è tornato all’attacco. Ospite su Canale 21 l’ex re dei paparazzi si è lasciato andare ai microfoni del conduttore Peppe Iodice non risparmiando niente e nessuno. I presupposti per sollevare un polverone sono arrivati subito visto che Fabrizio Corona non ha smentito le sue manie di grandezza e di superiorità spiegando sin da subito: “La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa. Se vado in qualsiasi ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021)sidi. A distanza di tre anni da quel mitico scontro televisivo al Grande Fratello Vip, quando la conduttrice ha preso per le orecchie l’ex re dei paparazzi pronto a rovinare la sua vita cone voci sul tradimento del marito,è tornato all’attacco. Ospite su Canale 21 l’ex re dei paparazzi si è lasciato andare ai microfoni del conduttore Peppe Iodice non risparmiando niente e nessuno. I presupposti per sollevare un polverone sono arrivati subito visto chenon ha smentito le sue manie di grandezza e di superiorità spiegando sin da subito: “La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa. Se vado in qualsiasi ...

