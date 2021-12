F1, Yuki Tsunoda spiega i motivi della sua crescita: “Percorso molto lungo per migliorare la mia confidenza” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Finale in crescendo da parte di Yuki Tsunoda nella sua prima stagione della carriera in Formula Uno, come dimostra il notevole quarto posto ottenuto a Yas Marina nell’ultima gara dell’anno. Il rookie giapponese dell’AlphaTauri è stato in grado proprio ad Abu Dhabi di sconfiggere per la prima volta in qualifica il compagno di squadra Pierre Gasly, chiudendo così con un bilancio complessivo di 1-21 al sabato. “Credo sia stato un Percorso molto lungo prima di migliorare la mia confidenza, specialmente da Imola in poi. Ho faticato davvero tanto e la stagione è stata molto lunga, ma ora mi sento molto bene e sono ben preparato per il prossimo anno, data la fiducia che ho acquisito in questa ultima parte di 2021“, dichiara ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Finale in crescendo da parte dinella sua prima stagionecarriera in Formula Uno, come dimostra il notevole quarto posto ottenuto a Yas Marina nell’ultima gara dell’anno. Il rookie giapponese dell’AlphaTauri è stato in grado proprio ad Abu Dhabi di sconfiggere per la prima volta in qualifica il compagno di squadra Pierre Gasly, chiudendo così con un bilancio complessivo di 1-21 al sabato. “Credo sia stato unprima dila mia, specialmente da Imola in poi. Ho faticato davvero tanto e la stagione è statalunga, ma ora mi sentobene e sono ben preparato per il prossimo anno, data la fiducia che ho acquisito in questa ultima parte di 2021“, dichiara ...

Advertising

alexcobra11 : @nellosplendor @fedprinc Sì ma io dicevo di Tsunoda che poteva prendersi il podio anziché accontentarsi del 4° post… - alessiolabbe : RT @Gianludale27: Tsunoda dopo le quali: 'È il momento in cui mi sono sentito più a mio agio con la vettura dalla prima gara in Bahrain' P… - f1cimpix : RT @Gianludale27: Tsunoda dopo le quali: 'È il momento in cui mi sono sentito più a mio agio con la vettura dalla prima gara in Bahrain' P… - Kaiser_Gu : RT @Gianludale27: Tsunoda dopo le quali: 'È il momento in cui mi sono sentito più a mio agio con la vettura dalla prima gara in Bahrain' P… - GrzJazienicki : RT @Gianludale27: Tsunoda dopo le quali: 'È il momento in cui mi sono sentito più a mio agio con la vettura dalla prima gara in Bahrain' P… -