F1 | test Abu Dhabi | Schwartzman il più veloce e Sainz sesto nell' ultima giornata

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Abu, 15 dic. - (Adnkronos) - Robert Shwartzman è il piùa seconda edeidi Abu. Il pilota russo, al volante dell'unica monposto del 2021, la Haas, ha fatto segnare il miglior crono in 1'25''348, quasi mezzo secondo piùdell'inglese Lando Norris, il più rapido con le nuove gomme Pirelli da 18''. Dietro alla McLaren troviamo l'Aston Martin del tedesco Sebastian Vettel e la Mercedes dell'inglese George Russell.tempo per Carlossu Ferrari (1'26''706): lo spagnolo ha inaato 151 giri, più di chiunque altro in pista. La F1 dà appuntamento al 2022 con le presentazioni e i primiufficiali a Barcellona a fine febbraio.

La Formula 1 del futuro è in pista proprio in questi giorni. In attesa delle vetture rivoluzionate del 2022, neidiDhabi i piloti stanno provando le gomme da 18 pollici che esordiranno nella prossima stagione. Come afferma l'edizione giornaliera del Corriere dello Sport , Daniel Ricciardo è andato ...Il pilota Mercedes, che non ha preso parte aidiDhabi in corso a Yas Marina, è stato oggi ospite al Castello di Windsor dove si è celebrata la sua investitura: il Principe Carlo ha infatti ...Il giovane russo della FDA Ferrari ha regalato una giornata di gloria alla Haas chiudendo al comando l'ultima sessione di collaudi ad Abu Dhabi con la VF-21, mentre gli altri hanno girato con le mule ...Si chiude in maniera definitiva il 2021 della F1 e sono stati i test sulla pista di Yas Marina (Abu Dhabi) a sancire ciò. Dopo che il Mondiale è andato definitivamente in archivio con il titolo mondia ...