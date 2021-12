F1, Sir Lewis Hamilton è stato nominato cavaliere: cerimonia presso il Castello di Windsor (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Lewis Hamilton è stato nominato cavaliere dal Principe del Galles presso il Castello di Windsor nella giornata di mercoledì 15 dicembre. Il 36enne ha ricevuto quest’importante onorificenza per i servizi resi alla Corona nell’ambito della sua carriera stellare in Formula 1. Insieme a lui la madre Carmen, che ha visto suo figlio diventare il quarto pilota di F1 ad essere nominato cavaliere dopo Sir Jackie Stewart, Sir Stirling Moss e Si Jack Brabham. Un riconoscimento che in parte cancella l’amarezza per l’ottavo titolo sfumato. Poco male per Hamilton, che nel 2022 ci riproverà. Al suo fianco un compagno di squadra, George Russell, promosso in Mercedes al posto di Valtteri Bottas. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021)dal Principe del Gallesildinella giornata di mercoledì 15 dicembre. Il 36enne ha ricevuto quest’importante onorificenza per i servizi resi alla Corona nell’ambito della sua carriera stellare in Formula 1. Insieme a lui la madre Carmen, che ha visto suo figlio diventare il quarto pilota di F1 ad esseredopo Sir Jackie Stewart, Sir Stirling Moss e Si Jack Brabham. Un riconoscimento che in parte cancella l’amarezza per l’ottavo titolo sfumato. Poco male per, che nel 2022 ci riproverà. Al suo fianco un compagno di squadra, George Russell, promosso in Mercedes al posto di Valtteri Bottas. SportFace.

lihaokenly : Ultim’ora: Lewis ufficialmente nominano Sir dal principe Carlo. Lascia così la f1 per diventare cavaliere della regina. - sarainchains_ : Lewis Hamilton che viene proclamato Sir a me purtroppo interessa che king quanta stima - seblegendvettel : Immagina fare tanta fatica per diventare Sir Lewis Hamilton e poi ricevere l'investitura da Carlo - sportface2016 : #F1, Sir Lewis #Hamilton è stato nominato cavaliere - timeoutburner : RT @biazzarro: tutta questa farsa non è stata fatta per avere uno spettacolo in pista, ma per ben altro. è stata fatta per non fare vincere… -