F1, Eddie Jordan: "Ha permesso a un pilota arrogante come Verstappen di batterlo. E' stato troppo buono"

Il Mondiale 2021 di F1 è già parte dell'album dei ricordi e per tanti è il momento di tracciare un bilancio di quanto accaduto. Un campionato appassionante nel quale l'olandese della Red Bull Max Verstappen ha prevalso, in un confronto molto tirato e mozzafiato con il britannico Lewis Hamilton. Lewis ha avuto la chance di conquistare il suo ottavo titolo, dominando in lungo e in largo il GP di Abu Dhabi. La Safety Car e quanto accaduto poi nell'ultimo giro hanno riscritto la storia. Da questo punto di vista c'è chi come Eddie Jordan, figura molto nota del paddock, descriva Hamilton in maniera un po' particolare alla BBC. "Il migliore che io avessi mai visto, e ne ho visti correre tanti, ma ha permesso ad un pilota arrogante ed aggressivo come Verstappen di batterlo. E' stato troppo buono".

