Everton | Benitez a rischio | possibile un clamoroso ritorno

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Una sola vittoria e appena cinque punti raccolti nelle ultime dieci partite: questo il dato da incubo dell’di Rafa Benìtez. Periodo nero per i toffees, ancorati al quattordicesimo posto in classifica in Premier League dopo che l’anno scorso avevano sfiorato la qualificazione in Europa sotto la guida di Carlo Ancelotti. Per questo motivo la panchina diè sempre più in bilico. Nel caso l’allenatore ex Napoli e Liverpool dovesse essere esonerato, in pole per sostituirlo sembra esserci Wayne Rooney, attuale tecnico del Derby County. Lo riporta il quotidiano inglese The Sun. Si verificherebbe così un(secondo)per l’inglese, che a Goodison Park ha esordito in Premier League e ha giocato tra il 2002 e il 2004 e poi tra il 2017 e il 2018. Thomas Cambiaso