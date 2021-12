Eutanasia | Mantovano Centro Livatino | Intervento legislativo inaccettabile

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "L'sull'nel suo insieme perché si muove secondo una logica di morte, e non invece di aiuto e di affiancamento alla sofferenza. Come emerge dal parere del Comitato etico sulla vicenda di ‘Mario', il disabile marchigiano che ha chiesto di morire, i problemi sono spesso di ordine psicologico, e richiedono un sistema sanitario e di welfare che affronti i la concretezza della quotidianità di chi vive in queste condizioni, non di identificare come porre fine all'esistenza". Ad intervenire con l'Adnkronos è Alfredo, giudice e vice presidente delstudiche oggi presenterà alla sala stampa della Camera il volume ', le ragioni del no', di cui è ...