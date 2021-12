Eutanasia, Mantovano (Centro Livatino): 'Intervento legislativo inaccettabile' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non è contemplata la figura del caregiver, 'semplicemente non esistono - afferma Mantovano - Esiste il dramma quotidiano di parenti stretti del disabile o del paziente che devono conciliare le ... Leggi su tvsette (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non è contemplata la figura del caregiver, 'semplicemente non esistono - afferma- Esiste il dramma quotidiano di parenti stretti del disabile o del paziente che devono conciliare le ...

Ultime Notizie dalla rete : Eutanasia Mantovano Eutanasia: presentato a Montecitorio 'Le ragioni del 'No'' di Alfredo Mantovano "Eutanasia: presentato a Montecitorio "Le ragioni del 'No'" di Alfredo Mantovano" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Alfredo Mantovano (già sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno). L'...

Eutanasia: Mantovano (Centro Livatino), 'intervento legislativo inaccettabile' (2) Il tutto aggravato da quella che Mantovano denomina 'la chiusura del cerchio: se il medico e il comitato per la valutazione clinica non considerano esistenti le condizioni per togliere la vita, resta ...

Eutanasia, Mantovano (Centro Livatino): "Intervento legislativo inaccettabile" La Sicilia Eutanasia, Mantovano (Centro Livatino): "Intervento legislativo inaccettabile" Roma, 15 dic. "L'intervento legislativo sull'eutanasia è inaccettabile nel suo insieme perché si muove secondo una logica di morte, e non invece di aiuto e di a ...

La battaglia sul fine vita e le ragioni del no all’eutanasia È iniziata alla Camera la discussione sul ddl, ma il suo iter sarà lento. È per questo che i radicali rilanciano sul referendum in primavera. Ecco perché è utile la lettura del nuovo libro di Mantovan ...

