Europe Cup 2021/2022: Reggio Emilia batte Kiev di misura all’overtime (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Importante e sofferta vittoria Di UNAHOTELS Reggio Emilia contro Kyiv-Basket, nella sfida valida per la seconda giornata del girone J di Eurocup 2021/2022 di basket. In terra ucraina si sono infatti sfidate le due formazioni vincenti all’esordio, e infatti quanto visto in campo ha rispettato le premesse. Una partita tirata e tesa fino all’ultimo, vinta dagli uomini di coach Caja all’overtime per 79-80. RIVIVI IL LIVE CRONACA – Buon inizio dei padroni di casa, che trovano subito un mini break (9-6), prontamente recuperato e superato dagli uomini di coach Caja, che chiudono il primo parziale in vantaggio (11-13). Kiev trova un parziale di 5-0 in avvio di secondo quarto, ma anche gli Emiliani recuperano e allungano, con Thompson che chiude la ripartenza per il +7 a cui ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Importante e sofferta vittoria Di UNAHOTELScontro Kyiv-Basket, nella sfida valida per la seconda giornata del girone J di Eurocupdi basket. In terra ucraina si sono infatti sfidate le due formazioni vincenti all’esordio, e infatti quanto visto in campo ha rispettato le premesse. Una partita tirata e tesa fino all’ultimo, vinta dagli uomini di coach Cajaper 79-80. RIVIVI IL LIVE CRONACA – Buon inizio dei padroni di casa, che trovano subito un mini break (9-6), prontamente recuperato e superato dagli uomini di coach Caja, che chiudono il primo parziale in vantaggio (11-13).trova un parziale di 5-0 in avvio di secondo quarto, ma anche glini recuperano e allungano, con Thompson che chiude la ripartenza per il +7 a cui ...

Advertising

sportface2016 : #Basket, #EuropeCup: #ReggioEmilia batte #Kiev di misura all'overtime - SportandoIT : Hopkins prima pareggia e poi la vince al supplementare: Reggio Emilia corsara in Ucraina - basketinside360 : FIBA Europe Cup, Reggio Emilia vince in Ucraina all'over time sulla sirena. - - zazoomblog : LIVE – Kiev-Reggio Emilia 70-70 Europe Cup 2021-2022 RISULTATO IN DIRETTA - #Kiev-Reggio #Emilia #70-70 #Europe - Sevenpress : FITET Sardegna, tutti i campionati, Trofeo Internazionale Città di Norbello e Europe Cup -

Ultime Notizie dalla rete : Europe Cup DIRETTA/ Kiev Reggio Emilia (risultato finale 79 - 80): la Reggiana vince all'overtime! ... quanti infortuni per le V nere DIRETTA KIEV REGGIO EMILIA (RISULTATO 47 - 47): FINE TERZO QUARTO Termina il terzo parziale della diretta di Kiev Reggio Emilia , valevole per la Europe Cup. Dopo l'...

Europe Cup, Kiev - Unahotels Reggio Emilia - La diretta del match KIEV (Ucraina) - Altra trasferta per la Pallacanestro Reggiana in questa seconda fase delle Fiba Europe Cup, che questa sera alle 18 italiane, sfida al Veneto Sport Palace la formazione locale. Ancora senza Candi al quale si è aggiunto nuovamente Baldi Rossi , infortunatosi domenica scorsa, i ...

FIBA Europe Cup, Reggio Emilia vince in Ucraina all'over time sulla sirena. Basketinside Europe Cup 2021/2022: Reggio Emilia batte Kiev di misura all’overtime Importante e sofferta vittoria Di UNAHOTELS Reggio Emilia contro Kyiv-Basket, nella sfida valida per la seconda giornata del girone J di Eurocup 2021/2022 di basket. In terra ucraina si sono infatti s ...

FIBA Europe Cup, Reggio Emilia vince in Ucraina all’over time sulla sirena. Una vittoria sudata sino alla fine quella conquistata dalla Unahotels in Ucraina in casa del Kyiv. Vittoria ottenuta all'over time dove Reggio grazie ad Una vittoria sudata sino alla fine quella conqu ...

... quanti infortuni per le V nere DIRETTA KIEV REGGIO EMILIA (RISULTATO 47 - 47): FINE TERZO QUARTO Termina il terzo parziale della diretta di Kiev Reggio Emilia , valevole per la. Dopo l'...KIEV (Ucraina) - Altra trasferta per la Pallacanestro Reggiana in questa seconda fase delle Fiba, che questa sera alle 18 italiane, sfida al Veneto Sport Palace la formazione locale. Ancora senza Candi al quale si è aggiunto nuovamente Baldi Rossi , infortunatosi domenica scorsa, i ...Importante e sofferta vittoria Di UNAHOTELS Reggio Emilia contro Kyiv-Basket, nella sfida valida per la seconda giornata del girone J di Eurocup 2021/2022 di basket. In terra ucraina si sono infatti s ...Una vittoria sudata sino alla fine quella conquistata dalla Unahotels in Ucraina in casa del Kyiv. Vittoria ottenuta all'over time dove Reggio grazie ad Una vittoria sudata sino alla fine quella conqu ...