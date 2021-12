Europa League, Olympiakos: l’avversaria dell’Atalanta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Se a Napoli e Lazio non è andata affatto bene nei sorteggi di Europa League, lo stesso non si può dire invece della Dea. Sarà la compagine greca dell’Olympiakos l’avversaria dell’Atalanta nei playoff di Euoropa League. Andiamo a conoscerla meglio. Olympiakos, l’avversaria dell’Atalanta nei playoff: i pro e i contro Una rivale assolutamente non proibitiva per la truppa di Gasperini, i greci sono inferiori sulla carta alla Dea, ma allo stesso tempo non sono affatto da sottovalutare. Primi nella Super League a 8 punti di distanza dagli eterni rivali dell’AEK secondi, la squadra guidata da Pedro Martins ha un assetto tattico ben collaudato. Generalmente in campo con un 4-2-3-1, i Thrylos tendono a giocare di contropiede ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Se a Napoli e Lazio non è andata affatto bene nei sorteggi di, lo stesso non si può dire invece della Dea. Sarà la compagine greca dell’nei playoff di Euoropa. Andiamo a conoscerla meglio.nei playoff: i pro e i contro Una rivale assolutamente non proibitiva per la truppa di Gasperini, i greci sono inferiori sulla carta alla Dea, ma allo stesso tempo non sono affatto da sottovalutare. Primi nella Supera 8 punti di distanza dagli eterni rivali dell’AEK secondi, la squadra guidata da Pedro Martins ha un assetto tattico ben collaudato. Generalmente in campo con un 4-2-3-1, i Thrylos tendono a giocare di contropiede ...

