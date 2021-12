“Espulso a vita”: Wrestler accoltella l’arbitro durante l’incontro – VIDEO (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Wrestler conosciuto come ‘Hannibal’ è stato Espulso a vita dalla lega dopo aver ripetutamente colpito alla testa l’arbitro dell’incontro. Nel corso di un incontro di Wrestling che ha avuto luogo ad Irvine (Texas), il pubblico presente è rimasto confuso e scioccato dal vedere il Wrestler Hannibal prendersela con l’arbitro. Inizialmente, infatti, tutti pensavano che facesse parte dello spettacolo, dato che è risaputo che il Wrestling è uno sport coreografato, uno spettacolo e non un vero e proprio incontro. D’altronde il personaggio interpretato da Devon Nicholson è un cannibale e non è strano vederlo accoltellare e mangiare l’arbitro a fine incontro. Tuttavia mentre la scenetta continuava, la paura del direttore di ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ilconosciuto come ‘Hannibal’ è statodalla lega dopo aver ripetutamente colpito alla testadel. Nel corso di un incontro di Wrestling che ha avuto luogo ad Irvine (Texas), il pubblico presente è rimasto confuso e scioccato dal vedere ilHannibal prendersela con. Inizialmente, infatti, tutti pensavano che facesse parte dello spettacolo, dato che è risaputo che il Wrestling è uno sport coreografato, uno spettacolo e non un vero e proprio incontro. D’altronde il personaggio interpretato da Devon Nicholson è un cannibale e non è strano vederlore e mangiarea fine incontro. Tuttavia mentre la scenetta continuava, la paura del direttore di ...

