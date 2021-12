Esplosione a Rocca di Papa, crolla la villetta: morta l’anziana, non ce l’ha fatta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Le sue condizioni, purtroppo, erano apparse subito gravi e lei, l’anziana rimasta gravemente ferita nell’Esplosione della villetta ieri mattina a Rocca di Papa, comune dei Castelli Romani, non ce l’ha fatta. E’ deceduta poco dopo in ospedale, lasciando nello sgomento tutta la comunità, tutti quella che la conoscevano. Esplosione a Rocca di Papa: crolla la villa, morta l’anziana rimasta gravemente ferita Ieri mattina, poco prima delle 7, i Vigili del Fuoco si sono recati a Rocca di Papa, dove era crollata una porzione di villetta dopo l’Esplosione dovuta a una probabile fuga di gas. La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Le sue condizioni, purtroppo, erano apparse subito gravi e lei,rimasta gravemente ferita nell’dellaieri mattina adi, comune dei Castelli Romani, non ce. E’ deceduta poco dopo in ospedale, lasciando nello sgomento tutta la comunità, tutti quella che la conoscevano.dila villa,rimasta gravemente ferita Ieri mattina, poco prima delle 7, i Vigili del Fuoco si sono recati adi, dove erata una porzione didopo l’dovuta a una probabile fuga di gas. La ...

