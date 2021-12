ESCLUSIVO | Juve, nuovo colpo ‘alla De Winter’: ecco gli ostacoli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Juventus resta molto vigile in Belgio, dove tre anni fa prese Koni De Winter fresco di esordio nella prima squadra allenata da Massimiliano Allegri. Le ultime di CMNEWS La… L'articolo ESCLUSIVO Juve, nuovo colpo ‘alla De Winter’: ecco gli ostacoli è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Lantus resta molto vigile in Belgio, dove tre anni fa prese Koni De Winter fresco di esordio nella prima squadra allenata da Massimiliano Allegri. Le ultime di CMNEWS La… L'articoloDegliè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Emanuel70123144 : RT @GiuSette7: Nel caso #Suarez non è emerso alcun coinvolgimento di tesserati della Juve. NESSUN COINVOLGIMENTO. Pagine e pagine, ore e o… - smnnnnnnnnnn : RT @GiuSette7: Nel caso #Suarez non è emerso alcun coinvolgimento di tesserati della Juve. NESSUN COINVOLGIMENTO. Pagine e pagine, ore e o… - _Lulina_ : RT @GiuSette7: Nel caso #Suarez non è emerso alcun coinvolgimento di tesserati della Juve. NESSUN COINVOLGIMENTO. Pagine e pagine, ore e o… - matig_04 : RT @GiuSette7: Nel caso #Suarez non è emerso alcun coinvolgimento di tesserati della Juve. NESSUN COINVOLGIMENTO. Pagine e pagine, ore e o… - ViviMDE : RT @GiuSette7: Nel caso #Suarez non è emerso alcun coinvolgimento di tesserati della Juve. NESSUN COINVOLGIMENTO. Pagine e pagine, ore e o… -