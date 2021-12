Esame patente, la teoria cambia dal 20 dicembre (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Esame della patente per auto e moto, cambia la teoria da lunedì 20 dicembre. La data d'inizio del nuovo corso, come ricorda l 'Asaps di Giordano Biserni, è stata fissata dal decreto 439 del 13 ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021)dellaper auto e moto,lada lunedì 20. La data d'inizio del nuovo corso, come ricorda l 'Asaps di Giordano Biserni, è stata fissata dal decreto 439 del 13 ...

Advertising

SkyTG24 : Biella, va all'esame per la patente guidando l'auto: denunciata - HDmotori : RT @HDmotori: Patente auto, le novità in arrivo per l'esame di teoria - M00DYMAKER : @mochisoulmate esame della patente, sarà anche una cagata assurda ma io ho la caga VIVA L'ANSIA? grazie amo sei l'u… - SaCe86 : Patente di guida, per auto e moto cambia l’esame di teoria: più breve e con meno quesiti @sole24ore - ClalovesHaz : RAGA CANDELINE CHE HO L'ESAME TEORICO DELLA PATENTE -