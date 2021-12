Esame di teoria per la patente, nuove regole: meno tempo e meno quesiti, cosa cambia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il questionario, si legge in Gazzetta, viene "estratto da un database predisposto dal Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili secondo ... Leggi su lastampa (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il questionario, si legge in Gazzetta, viene "estratto da un database predisposto dal Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili secondo ...

Advertising

LaStampa : Esame di teoria per la patente, nuove regole: meno tempo e meno quesiti, cosa cambia - Dome689 : RT @Open_gol: Le novità per chi comincia a prendere la patente per auto e moto - infoitinterno : Cambia l’esame di teoria della patente per auto e moto: l’accelerata per smaltire le code della pandemia - infoitinterno : Patente di guida, tante novità per l’esame di teoria - infoitinterno : Patente di guida auto e moto, come cambia l’esame di teoria nel 2022 -