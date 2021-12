Eriksen-Inter | la svolta sul futuro del danese | c’è l’accordo!

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’avventura di Christianall’con ogni probabilità è giunta agli atti conclusivi, infatti come riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista presto risolverà il suo contratto con i nerazzurri. Alla luce dei protocolli vigenti in Italia, il CONI vieta al giocatore ex-Totthenam di poter scendere in campo con il defibrillatore cutaneo, impiantatogli a seguito di un malore durante Danimarca-Finlandia degli scorsi europei. Christianha vestito la maglia nerazzurra per un anno e mezzo vincendo uno scudettoLa scelta di separazione trae l’è presa di comune accordo da entrambe le parti in causa, il calciatore quindi ripartirà per forza maggiore da un altro campionato. Piero Inferrera

