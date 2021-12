Eriksen, a breve la certificazione CONI che sancirà il suo addio alla Serie A (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo il malore patito in estate, Eriksen non potrà più giocare nel nostro campionato. A breve arriverà la comunicazione ufficiale. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo il malore patito in estate,non potrà più giocare nel nostro campionato. Aarriverà la comunicazione ufficiale.

Advertising

PianetaMilan : .@ChrisEriksen8, a breve la certificazione @Coninews che sancirà il suo addio alla @SerieA #Milan #ACMilan… - sportli26181512 : Eriksen, a breve arriverà la certificazione del Coni che sancirà l'addio alla Serie A: Stando a quanto riportato da… - DDoppia_ : @r0b1nvd Se hanno problemi gravi, non diagnosticati, ogni tanto collassano al suolo come Eriksen a giugno. Ma calci… - Melos801 : @FootballAndDre1 Conte ha svolto un lavoro eccellente nell arco di due anni,con Hakimi Lukaku ed Eriksen, Inzaghi i… - albemutti : Breve memo per #intertwitter #capiscers, vati e cagacazzo vari: Gioco con #Inzaghi >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Gioco con… -