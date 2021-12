“Eri una leggenda” Lutto nel giornalismo italiano | è morto lo storico cronista Fu uno dei più grandi

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)nel mondo del. Èa 92 anni, Riccardo Ehrman, il giornalista dell’Ansa passato alla storia per aver fatto la domanda che ha fatto cadere il muro di Berlino. È proprio l’agenzia italiana a comunicare la scomparsa del grande giornalista. Di origine ebreo-polacca, era nato a Firenze il 4 novembre 1929. A 13 anni fu rinchiuso nel campo di internamento di Ferramonti di Tarsia, in provincia di Cosenza, dove fu liberato dagli inglesi nel settembre 1943. Riccardo Ehrman verrà ricordato per una domanda che fece nel 1989. Era corrispondente dell’Ansa a Berlino est, fece sul Muro nella conferenza stampa tenuta la sera del 9 novembre 1989 da Guenter Schabowski, il portavoce del politburo del Pc tedesco-orientale, che fu in un certo senso indotto dal giornalistaa fare il grande annuncio. L’uomo ...

