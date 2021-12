“Entra lui nella Casa”. GF Vip, la chiamata di Signorini: un nuovo concorrente famoso ‘riciclato’ (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Novità in arrivo al ‘GF Vip’. Come sapete ormai tutti, Alfonso Signorini ha comunicato ufficialmente l’allungamento del programma fino a marzo 2022. E Francesca Cipriani ad esempio ha deciso di alzare bandiera bianca e di non proseguire la sua avventura televisiva. Sono adesso in lizza diversi nomi di coloro che entreranno nella Casa più spiata d’Italia e che sono pronti a scombussolare la quotidianità degli altri vipponi. Proprio qualche ora fa è uscito il nome di un volto già noto a Mediaset. Intanto, fuori dal ‘GF Vip’ si sono già vissuti momenti di tensione tra Alex Belli e Delia Duran. Stando a quanto avrebbe appreso ‘Novella 2000’, il litigio sarebbe proseguito a lungo, praticamente per tutta la durata del loro viaggio sul treno. E lei avrebbe anche gridato una frase pungente: “Non me ne frega un ca*** di questi tre mesi di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Novità in arrivo al ‘GF Vip’. Come sapete ormai tutti, Alfonsoha comunicato ufficialmente l’allungamento del programma fino a marzo 2022. E Francesca Cipriani ad esempio ha deciso di alzare bandiera bianca e di non proseguire la sua avventura televisiva. Sono adesso in lizza diversi nomi di coloro che entrerannopiù spiata d’Italia e che sono pronti a scombussolare la quotidianità degli altri vipponi. Proprio qualche ora fa è uscito il nome di un volto già noto a Mediaset. Intanto, fuori dal ‘GF Vip’ si sono già vissuti momenti di tensione tra Alex Belli e Delia Duran. Stando a quanto avrebbe appreso ‘Novella 2000’, il litigio sarebbe proseguito a lungo, praticamente per tutta la durata del loro viaggio sul treno. E lei avrebbe anche gridato una frase pungente: “Non me ne frega un ca*** di questi tre mesi di ...

Advertising

keremital : @Mirko79045720 Bravo, hai colto il mio punto. Mancano i contenuti spontanei e in più lui se ne esce con parole che… - scimmiella : Entra nella mia top 5 quests veramente, ho pianto per questi due e per la storia ?? Itto veramente best boy, pentite… - Giovann45796763 : #gfvip Lui ha già fatto uomini e donne e Temptation Island e nn ha sfondato È il bello che nn balla a meno che nn s… - browniemiaa : @lontanissimo_ Ma lui cosa c’entra crepo - F4IRYJENSOOO : ok la mia teoria su snowdrop non c'entra un cazzo: lui viene ferito, quindi jisoo e le sue compagne di dormitorio l… -