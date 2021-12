Entra in vigore la legge Bosman – 15 dicembre 1995 – VIDEO (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dal 15 dicembre 1995, grazie al ricorso di Jean Marc Bosman alla Corte di Giustizia dell’UE, i calciatori possono trasferirsi a parametro zero Passerà alla storia come la sentenza Bosman il provvedimento adottato dalla Corte di Giustizia Europea per regolamentare il trasferimento dei calciatori nelle federazioni appartenenti all’Unione Europea. Jean Marc Bosman era un giocatore in forza all’RFC Liegi che, con il contratto ormai in scadenza, aveva esercitato la volontà di trasferirsi al club francese del Dunkerque. Richiesta rifiutata dal Liegi a causa dell’insufficiente contropartita in denaro percepita per la cessione. Alla scadenza del contratto Bosman, finito fuori rosa, fece causa al Liegi. La Corte di Giustizia Europea, dopo un’attenta analisi stabilì, in data 15 ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dal 15, grazie al ricorso di Jean Marcalla Corte di Giustizia dell’UE, i calciatori possono trasferirsi a parametro zero Passerà alla storia come la sentenzail provvedimento adottato dalla Corte di Giustizia Europea per regolamentare il trasferimento dei calciatori nelle federazioni appartenenti all’Unione Europea. Jean Marcera un giocatore in forza all’RFC Liegi che, con il contratto ormai in scadenza, aveva esercitato la volontà di trasferirsi al club francese del Dunkerque. Richiesta rifiutata dal Liegi a causa dell’insufficiente contropartita in denaro percepita per la cessione. Alla scadenza del contratto, finito fuori rosa, fece causa al Liegi. La Corte di Giustizia Europea, dopo un’attenta analisi stabilì, in data 15 ...

Advertising

pdnetwork : Le responsabilità della destra, in merito alla campagna vaccinale, sono chiare. Il PD si è schierato senza ambiguit… - Frances06947731 : RT @MattGarau: Entra in vigore la presunzione di innocenza. Panico nella redazione de Il Fatto Quotidiano. Fine del giornalismo manettaro. - blitz70 : RT @lucadmark: Il cortocircuito log.di oggi dimostra quanto poco ci sia di sanitario nelle misure del governo -mettono tampone per vaccina… - AndreaP63093781 : RT @giorgia_miccoli: #speranza e co introducono obbligo di tampone negativo per arrivi da UE anche con #greenpass, 48 ore prima del rientro… - MariaPiaRagosa : RT @MattGarau: Entra in vigore la presunzione di innocenza. Panico nella redazione de Il Fatto Quotidiano. Fine del giornalismo manettaro. -