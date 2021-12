Empoli, stop lunghissimo per Haas: il comunicato del club (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Uscito dal campo per infortunio durante Verona-Empoli valida per la Coppa Italia, le condizioni di Haas fin da subito avevano preoccupato la staff medico del club toscano. Gli esami strumentali hanno confermato le preoccupazioni: per lui lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Questo il comunicato del club: “Empoli Football club comunica che gli esami strumentali effettuati sul calciatore Nicolas Haas, uscito durante la gara di Coppa Italia di questo pomeriggio contro l’Hellas Verona, hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro“. Per lui lo stop sarà molto lungo, dovrà restare fuori dal campo per almeno 6 mesi. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Conference League, ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Uscito dal campo per infortunio durante Verona-valida per la Coppa Italia, le condizioni difin da subito avevano preoccupato la staff medico deltoscano. Gli esami strumentali hanno confermato le preoccupazioni: per lui lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Questo ildel: “Footballcomunica che gli esami strumentali effettuati sul calciatore Nicolas, uscito durante la gara di Coppa Italia di questo pomeriggio contro l’Hellas Verona, hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro“. Per lui losarà molto lungo, dovrà restare fuori dal campo per almeno 6 mesi. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Conference League, ...

