Empoli, lesione legamento crociato per Haas contro il Verona (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’Empoli ha trovato una bella vittoria contro il Verona per 3-4, nella sfida valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia, ma deve fare i conti con il brutto infortunio occorso a Nicolas Haas. Lo svizzero è uscito dopo pochissimi minuti per infortunio. La società toscana ha reso noto che gli “esami strumentali effettuati sul calciatore Nicolas Haas, uscito durante la gara di Coppa Italia di questo pomeriggio contro l’Hellas Verona, hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro”. GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’ha trovato una bella vittoriailper 3-4, nella sfida valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia, ma deve fare i conti con il brutto infortunio occorso a Nicolas. Lo svizzero è uscito dopo pochissimi minuti per infortunio. La società toscana ha reso noto che gli “esami strumentali effettuati sul calciatore Nicolas, uscito durante la gara di Coppa Italia di questo pomeriggiol’Hellas, hanno evidenziato ladelanteriore del ginocchio destro”. GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA SportFace.

